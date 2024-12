Une recette de gnocchis au parmesan qui respecte votre budget

Introduction à la recette #

Les gnocchis au parmesan sont la solution parfaite pour un repas savoureux et économique.

Cette recette simple utilise des ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, ce qui en fait une option idéale pour un repas de dernière minute.

Les ingrédients nécessaires #

La base de cette recette comprend des pommes de terre, de la farine, du parmesan, un œuf, ainsi que du sel et du poivre pour assaisonner. Un mélange simple pour un résultat gourmand.

Veillez à choisir des pommes de terre de bonne qualité, comme les variétés Amandine ou Bintje, pour assurer la texture parfaite de vos gnocchis.

Étapes de préparation #

Commencez par cuire les pommes de terre, puis écrasez-les pour obtenir une purée lisse. Ajoutez l’œuf, le parmesan râpé, et assaisonnez. Incorporez ensuite la farine petit à petit jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Formez un long boudin de pâte sur un plan de travail fariné, découpez des morceaux réguliers et donnez-leur la forme caractéristique des gnocchis à l’aide d’une fourchette.

Cuisson et présentation #

Plongez les gnocchis dans une casserole d’eau bouillante. Ils sont prêts lorsqu’ils remontent à la surface. Servez immédiatement avec une noisette de beurre pour un plat simple mais réconfortant.

Les gnocchis faits maison peuvent également être réfrigérés ou congelés pour une utilisation ultérieure, assurant ainsi que vous avez toujours un repas délicieux et économique à portée de main.

500 g de pommes de terre

150 g de farine

80 g de parmesan

1 œuf

Sel et poivre

La cuisine ne doit pas être seulement une affaire de coût, mais une source de bonheur et de partage. Les gnocchis au parmesan incarnent parfaitement cette philosophie en alliant simplicité, goût et économie.