Guide pour préparer des allume-feux légers et transportables en quelques minutes

Pourquoi fabriquer vos allume-feux pour le camping ? #

Pourtant, transporter des allume-feux commerciaux peut souvent s’avérer encombrant et peu écologique.

En fabriquant vos propres allume-feux, vous choisissez une option plus légère, économique et respectueuse de l’environnement. Cela vous permet également d’être prêt à allumer un feu à tout moment, où que vous soyez.

Ce qu’il vous faut pour vos allume-feux maison #

Tout ce qu’il vous faut, c’est des disques à démaquiller en coton et de la cire. Ces matériaux sont accessibles et simples à manipuler. Vous pouvez utiliser des chutes de bougies ou acheter de la cire de paraffine pour une combustion optimale.

Les disques en coton imbibés de cire brûlent lentement, produisant une flamme stable qui facilitera l’allumage de votre bois ou charbon.

Comment procéder à la fabrication ? #

Commencez par allumer une bougie ou faire fondre la cire dans un petit récipient. Prenez ensuite un disque de coton et imbibez-le de cire liquide. Assurez-vous que le disque soit bien saturé pour une efficacité maximale.

Une fois la cire appliquée, laissez sécher les disques sur une surface non adhésive. Cela prend généralement quelques minutes. Une fois secs, vos allume-feux sont prêts à être utilisés ou stockés pour vos futures sorties.

Les avantages notables de ces allume-feux diy #

Fabriquer vos propres allume-feux non seulement vous économise de l’argent, mais contribue également à réduire les déchets. En utilisant des matériaux simples et peu coûteux, vous créez un produit efficace et écologique.

De plus, ces allume-feux sont extrêmement portables. Légers et compacts, ils peuvent être facilement transportés dans un sac à dos ou une poche, sans risque de désordre ou de fuites contrairement aux allume-feux liquides ou en gel.

Disques à démaquiller en coton

Cire (bougies usagées ou paraffine)

Récipient pour fondre la cire

Surface non adhésive pour sécher les disques

Ces allume-feux maison sont un choix judicieux pour tout amateur de nature cherchant à alléger son équipement sans sacrifier la qualité et l’efficacité lors de la préparation d’un feu.