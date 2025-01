Impact des produits de nettoyage sur la pollution de l’air à l’intérieur des maisons

Les dangers cachés dans vos armoires #

Une étude récente a révélé que l’air intérieur peut être jusqu’à sept fois plus pollué que l’air extérieur, en grande partie à cause de ces produits.

Ces produits contiennent souvent des substances telles que des conservateurs et des allergisants, qui non seulement nuisent à notre santé mais aussi à l’environnement. La présence de composés organiques volatils (COV) dans ces produits est particulièrement préoccupante.

La solution naturelle : le vinaigre blanc #

Face à cette situation, l’Ademe recommande l’utilisation de produits ménagers faits maison, comme le vinaigre blanc. Ce produit naturel est non seulement efficace mais aussi sans danger pour la santé et l’environnement.

Le vinaigre blanc est une alternative puissante contre la plupart des tâches ménagères et ne contient pas de substances nocives. C’est une solution simple pour réduire significativement la pollution intérieure.

Une proposition intéressante pour aider les consommateurs à choisir des produits moins polluants est le « Menag’score », inspiré du Nutri-Score pour les aliments. Ce système évaluerait les produits en fonction de leur impact environnemental et sanitaire.

Un étiquetage clair pourrait ainsi guider les consommateurs vers des choix plus responsables, réduisant potentiellement les risques liés à l’utilisation de produits ménagers chimiques.

Des alternatives pratiques au quotidien #

Outre le vinaigre blanc, d’autres solutions naturelles peuvent aider à maintenir une maison propre sans compromettre la qualité de l’air. Par exemple, le bicarbonate de soude et le citron sont d’excellents nettoyants et désodorisants.

Il est également sage de limiter l’utilisation des huiles essentielles. Bien qu’elles soient naturelles, elles peuvent augmenter les niveaux de COV dans l’air intérieur si utilisées en grande quantité.

Utiliser du vinaigre blanc pour nettoyer les surfaces, les vitres et même détartrer.

Essayer le bicarbonate de soude pour les taches difficiles et comme désodorisant.

Employer le citron pour ses propriétés antibactériennes et son parfum frais.

« Dans tous ces produits, on a retrouvé des conservateurs, des allergisants au niveau des parfums et d’autres substances qui ont une action problématique pour l’environnement et la santé », précise Emmanuel Chevalier, ingénieur à l’institut national de la consommation.