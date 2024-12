Un intérieur impeccable cet automne grâce à la méthode des 5 S asiatique

Une introduction à la méthode des 5 S #

Aujourd’hui, cette stratégie est également appliquée à la gestion de l’espace domestique.

En adoptant ces principes, vous pouvez non seulement nettoyer mais aussi maintenir un intérieur ordonné et fonctionnel. Un environnement moins encombré équivaut à un esprit plus clair.

Les premiers pas avec seiri : éliminer le superflu #

Le premier « S », Seiri, vous invite à séparer et à éliminer tout ce qui est inutile chez vous. Regardez autour de vous : quels objets n’avez-vous pas utilisés depuis plus d’un an ?

En vous débarrassant des objets inutilisés ou cassés, vous libérez de l’espace physique et mental, facilitant ainsi les étapes suivantes de nettoyage et d’organisation.

Seiton : structurer efficacement votre espace #

Après avoir clarifié votre espace, Seiton, ou structurer, vous aide à organiser de manière logique. Chaque objet doit avoir une place attitrée, réduisant le temps passé à chercher des choses au quotidien.

Utilisez des boîtes, des paniers, ou même des applications mobiles pour garder une trace de l’emplacement des objets moins fréquemment utilisés.

Seiso : un nettoyage en profondeur #

Seiso, ou scintiller, est l’étape dédiée au nettoyage proprement dit. Ici, l’objectif est de nettoyer chaque recoin de votre maison. Des murs aux planchers, chaque surface doit briller.

Pensez à des zones souvent oubliées, comme les dessus de portes ou les dessous de meubles. Un nettoyage minutieux maintenant peut vous faire économiser du temps et de l’énergie plus tard.

Les habitudes avec seiketsu et le soutien de shitsuke #

Seiketsu, ou standardiser, vise à établir des routines qui simplifient le maintien de la propreté et de l’ordre. Planifiez des sessions de nettoyage régulières et engagez toute la famille dans ce processus.

Le dernier « S », Shitsuke, ou soutenir, concerne la discipline de maintenir ces standards sur le long terme et d’améliorer continuellement votre système d’organisation.

Identifiez des étagères spécifiques pour des catégories spécifiques d’objets.

Créez un calendrier de nettoyage et partagez-le avec votre famille.

Revoyez et ajustez vos méthodes de rangement saisonnièrement.