Tirez le meilleur de vos chemises et cravates avec ces conseils mode

Choisir les bonnes couleurs pour votre chemise et cravate peut sembler déroutant, mais c'est essentiel pour un look harmonieux.

Choisir les bonnes couleurs #

Commencez toujours par la couleur de votre chemise avant de sélectionner une cravate. Assurez-vous que la cravate soit d’une teinte plus foncée que votre chemise pour un contraste subtil mais élégant.

Si vous portez une chemise blanche, vous avez carte blanche pour choisir n’importe quelle couleur de cravate. Cependant, avec les chemises colorées, tentez de rester dans des tons complémentaires ou neutres pour éviter les fausses notes.

Coordonner les motifs #

L’harmonisation des motifs est un peu plus complexe que celle des couleurs. Une règle simple est de mélanger des motifs de différentes tailles. Par exemple, combinez une chemise à rayures fines avec une cravate à gros motifs pour un look équilibré. Cela évite que les motifs ne se concurrencent et crée une esthétique agréable à l’œil.

À lire Aventurez-vous dans les villes les moins chères d’Europe : top 10 pour un voyage économique

Une autre astuce est d’éviter de porter des motifs identiques sur la chemise et la cravate. Si vous optez pour une chemise à carreaux, choisissez une cravate avec un motif différent, comme des pois ou des rayures, pour un contraste intéressant.

Respecter les proportions #

Les proportions entre votre col de chemise et votre cravate sont cruciales pour un ensemble bien ajusté. Si vous avez un col large, optez pour une cravate plus large et inversement. Cette harmonie des proportions assure un look cohérent et soigné.

Un expert en mode a dit un jour : « Une tenue bien proportionnée est la clé d’une apparence élégante et raffinée. »

Les finitions qui comptent #

Ne sous-estimez pas l’importance des petits détails. Par exemple, le pli sous le nœud de votre cravate, bien que subtil, peut ajouter une touche de sophistication à votre tenue. De même, assurez-vous que la longueur de votre cravate atteigne juste la boucle de votre ceinture pour une finition soignée.

Enfin, n’ayez pas peur de rajouter un peu de fantaisie à votre tenue avec des accessoires ou des choix de motifs plus audacieux, surtout lors d’occasions moins formelles.

Commencez toujours par sélectionner la couleur de votre chemise.

Mélangez des motifs de différentes tailles pour un look équilibré.

Assurez-vous que la longueur de votre cravate est appropriée.

Adaptez la largeur de la cravate au style de votre col.

En suivant ces conseils, vous pouvez transformer chaque tenue en une déclaration de style sophistiquée et assurée. L’art d’assortir chemises et cravates n’a jamais été aussi simple et accessible, même pour les débutants en mode.

À lire Transformez et organisez votre espace de vie avec l’efficacité des 5 S cet automne