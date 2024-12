Technique simple pour préparer vos ongles avant une manucure avec bicarbonate

Pourquoi le bicarbonate est efficace #

Sa nature alcaline aide à adoucir les cuticules et à éliminer les impuretés.

En trempant vos ongles dans une solution de bicarbonate, vous préparez la surface de l’ongle pour un meilleur accrochage du vernis, tout en réduisant le risque d’infections dues à des bactéries ou des champignons.

Comment utiliser le bicarbonate pour vos ongles #

Pour bénéficier de ses avantages, mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un bol d’eau tiède. Assurez-vous que l’eau n’est pas trop chaude pour éviter toute irritation de la peau.

Plongez vos doigts dans la solution pendant environ dix minutes. Ce temps permet au bicarbonate de travailler efficacement sur les cuticules et les ongles, les laissant propres et souples.

Les avantages immédiats après traitement #

Après avoir retiré vos doigts de la solution et les avoir séchés, vous remarquerez immédiatement une différence. Vos ongles seront plus doux, plus propres et prêts pour une coupe et un limage précis.

Les petites peaux autour des ongles seront également plus faciles à retirer, rendant toute la manucure plus agréable et moins douloureuse.

Après la manucure, il est important de maintenir la santé de vos ongles. Appliquez régulièrement une crème hydratante sur les cuticules pour les garder souples et éviter les fendillements.

Utilisez également un vernis de protection pour maintenir l’éclat de votre manucure et protéger vos ongles des agressions extérieures.

Nettoyage profond avec bicarbonate

Trempage de dix minutes

Séchage et hydratation post-manucure

Le bicarbonate de soude ne se contente pas de nettoyer vos ongles, il les prépare parfaitement à l’étape suivante de votre routine beauté.