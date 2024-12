Sevrer votre bébé : conseils pour une période de transition apaisée

Choisir le moment propice #

Évitez les périodes de grands changements comme un déménagement ou une maladie, qui pourraient rendre le processus plus stressant pour lui.

Un moment de calme dans votre vie familiale est l’idéal pour commencer cette transition, assurant ainsi une meilleure adaptabilité pour votre enfant.

Affirmez votre décision #

Commencez le sevrage seulement quand vous vous sentez prête et décidée. Une hésitation de votre part peut être ressentie par votre bébé, ce qui pourrait le rendre plus réticent à accepter le changement.

Une attitude confiante et déterminée de votre part aidera votre bébé à traverser cette étape avec plus de facilité.

Procéder graduellement #

Selon l’âge de votre bébé, remplacez progressivement une tétée par un biberon ou un aliment solide, en commençant par les tétées les moins importantes, et ce, sur une période de quelques jours.

Cette méthode douce permet de réduire le stress pour vous deux et facilite l’adaptation de votre bébé au nouveau régime.

Maintenir un lien affectif #

Le sevrage ne doit pas signifier une perte de proximité entre vous et votre bébé. Soyez encore plus affectueuse et tendre durant cette période pour compenser le changement dans votre routine d’allaitement.

Vous pouvez également choisir de conserver une tétée, comme celle du soir ou du matin, pour maintenir ce lien spécial et rassurant pour votre enfant.

Chaque bébé réagit différemment au sevrage, mais avec patience et affection, cette période peut se passer en douceur.

Voici quelques points à garder en mémoire pour un sevrage réussi :

Sélectionnez le bon moment en évitant les périodes de stress ou de grands changements.

Soyez sûre de votre décision pour ne pas transmettre d’hésitation à votre enfant.

Adoptez une approche progressive, en remplaçant les tétées une à une.

Renforcez votre lien affectif en étant encore plus câline et en conservant éventuellement une tétée.