Rencontre avec Alexandre Menu de Netatmo pour explorer l’avenir des maisons connectées

Les fondements de Netatmo dans l’univers des maisons intelligentes #

Sous la houlette de Legrand depuis cinq ans, l’entreprise a su élargir son horizon, passant de simples gadgets météorologiques et thermostats à une gamme complète de solutions domotiques.

Alexandre Menu, à la tête de Netatmo, met l’accent sur la création d’écosystèmes intégraux pour la gestion domestique. L’objectif est de couvrir chaque besoin du foyer, en privilégiant l’efficacité énergétique et une utilisation intuitive.

Triple engagement de Netatmo : durabilité, sécurité des données, accessibilité #

Netatmo se distingue par ses engagements forts envers la durabilité, la protection des données personnelles et l’accessibilité. Les produits sont conçus pour durer, sans programmation d’obsolescence, et sont fabriqués en France, promouvant ainsi l’industrie locale sans nécessiter d’abonnements coûteux.

« La clé de l’adoption réside dans la simplicité, » affirme Alexandre Menu.

Cela se traduit par des produits faciles à installer et à manipuler, conçus pour séduire un public large et diversifié.

Des technologies économiques pour des économies substantielles #

Netatmo, grâce à ses applications Home + Control et Home + Security, offre des scénarios personnalisables qui optimisent la consommation d’énergie et la sécurité domestique. Les thermostats intelligents ajustent le chauffage en fonction des routines des résidents, tandis que des détecteurs intelligents contrôlent l’éclairage et les appareils électriques.

Ces technologies, loin d’être un luxe, permettent de réaliser d’importantes économies. D’après l’ADEME, l’utilisation de thermostats intelligents peut réduire la facture énergétique de 15 %. Alexandre Menu note que l’amortissement de ces dispositifs peut se faire en seulement un an grâce aux aides gouvernementales.

Omajin, la nouvelle marque pour une accessibilité accrue #

Dans le but de démocratiser davantage l’accès aux maisons connectées, Netatmo a lancé Omajin. Cette marque vise particulièrement ceux qui cherchent des solutions simples et économiques, offrant des produits comme des caméras intérieures solaires, des sonnettes intelligentes et des caméras pour bébés.

« Notre vision avec Omajin est de rendre la maison connectée accessible à tous, » résume Alexandre Menu, soulignant la mission de l’entreprise de briser les barrières technologiques pour tous les foyers.

