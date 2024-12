Réalisez facilement un délicieux cake aux oignons et lardons sans dépenser beaucoup

La base de notre recette repose sur des ingrédients simples et accessibles : des œufs, de la farine, du lait, de la levure, du gruyère râpé, des oignons, des lardons, de la crème fraîche, ainsi que du sel et du poivre pour relever le goût.

Les ingrédients essentiels #

Cette combinaison d’ingrédients, bien que basique, promet un résultat savoureux et réconfortant, parfait pour un repas familial ou un déjeuner sur le pouce.

Préparation du cake #

Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Pendant que le four atteint la température désirée, épluchez et faites revenir les oignons avec les lardons dans une sauteuse à feu doux. Ajoutez un peu de crème fraîche, puis laissez le mélange refroidir légèrement.

Ensuite, dans un grand saladier, mélangez les œufs, la farine, le lait chaud, la levure, et le fromage râpé. Intégrez délicatement les oignons et lardons à la crème, puis versez la préparation dans un moule à cake avant de mettre au four.

Cuisson et dégustation #

Le cake doit cuire au four pendant environ 45 minutes à 180 degrés. L’astuce pour savoir si votre cake est prêt est d’insérer un couteau en son centre. Si la lame ressort propre, votre cake est parfaitement cuit.

Une fois sorti du four, laissez le cake reposer quelques minutes avant de le démouler. Il peut être servi chaud, directement, ou conservé pour le déjeuner du lendemain, ce qui en fait un plat pratique et économique.

Pourquoi choisir cette recette ? #

Ce cake aux oignons et lardons n’est pas seulement délicieux, il est également très économique. Les ingrédients utilisés sont peu coûteux et faciles à trouver dans n’importe quel supermarché.

De plus, la préparation ne demande pas de compétences culinaires avancées, ce qui en fait une excellente option pour les cuisiniers de tous niveaux désireux de préparer un repas savoureux sans complication.

Simple et rapide à préparer

Ingrédients économiques et faciles à trouver

Idéal pour un repas familial ou un déjeuner à emporter

Un repas délicieux ne doit pas nécessairement être coûteux ou compliqué à préparer. Cette recette de cake aux oignons et lardons en est la preuve parfaite.