Préparez-vous pour une nuit de sommeil paisible avec ces 11 aliments

Les bienfaits des protéines sur le sommeil #

Considérez ce que vous mangez avant de vous coucher. Les aliments riches en protéines, tels que les œufs durs, peuvent stabiliser votre glycémie et prévenir les fringales nocturnes. Ainsi, ils vous permettent de passer une nuit sans interruptions indésirables.

En ajoutant un peu de fromage ou quelques noix à votre collation du soir, vous fournissez à votre corps les outils nécessaires pour un endormissement rapide et un sommeil profond.

Les superpouvoirs des bananes et des infusions #

Une banane avant le coucher peut faire des merveilles grâce à son contenu en magnésium et potassium, qui détendent les muscles. De plus, le tryptophane présent se transforme en sérotonine et mélatonine, apaisant ainsi votre cerveau.

Par ailleurs, les infusions comme la camomille ou le thé vert décaféiné sont excellentes pour préparer votre corps au sommeil sans les effets stimulants de la caféine. Un simple thé peut augmenter votre qualité de sommeil.

Les aliments inattendus qui invitent au sommeil #

Les amandes sont un véritable trésor pour les chercheurs de sommeil. Elles contiennent non seulement du magnésium, qui favorise le sommeil et la détente musculaire, mais aussi des protéines qui aident à maintenir un taux de sucre stable durant la nuit.

Connaissez-vous l’edamame ? Ces petites fèves de soja sont non seulement délicieuses mais aussi remplies de nutriments favorisant le sommeil, comme le fer et les oméga 3.

Les céréales et les fibres : vos alliés pour la nuit #

Un bol de céréales non sucrées avec un peu de lait avant de dormir peut aussi contribuer à un meilleur sommeil, en augmentant les niveaux de tryptophane dans le sang. Une touche de cerises séchées peut augmenter cet effet.

Une consommation élevée de fibres tout au long de la journée a été associée à un sommeil plus profond et réparateur. Optez pour des aliments riches en fibres comme les haricots et les framboises pour améliorer la qualité de votre repos nocturne.

Un bon sommeil commence par de bons choix alimentaires. Votre dernière collation avant de dormir peut déterminer la qualité de votre nuit.