Planifiez le sevrage de votre enfant avec ces 5 conseils pour réduire l’anxiété

Choisir le moment idéal #

Évitez les périodes de grands changements comme un déménagement ou une maladie. Un environnement stable aide à rendre cette transition moins stressante pour votre petit.

Il est également sage de commencer le sevrage lorsque vous et votre bébé êtes dans les meilleures dispositions possibles. Un bébé calme et une maman confiante sont la combinaison parfaite pour un sevrage réussi.

La confiance est la clé #

La détermination de la mère est essentielle lors du sevrage. Si vous hésitez, votre bébé le ressentira et cela pourrait lui donner une raison de résister davantage à cette nouvelle étape.

Assurez-vous de vous sentir prête et soutenue dans votre décision. Cela transmettra une sécurité émotionnelle à votre bébé, facilitant ainsi le processus.

Progressivité et patience #

Introduisez le sevrage graduellement. Commencez par remplacer une tétée par jour par un biberon ou un petit pot, en fonction de l’âge et des besoins de votre enfant, et augmentez progressivement cette fréquence sur plusieurs jours.

Cette méthode douce permet à votre bébé de s’adapter lentement aux nouvelles sensations et saveurs sans se sentir submergé.

Garder un moment privilégié #

Si cela vous convient, vous pouvez choisir de maintenir une tétée au sein, comme celle du matin ou du soir. Cela peut aider à conserver ce lien spécial tout en introduisant de nouvelles routines.

Choisissez un moment où vous êtes tous les deux détendus pour rendre ce moment le plus agréable possible.

Planifiez le sevrage pendant une période stable.

Remplacez graduellement les tétées par des biberons ou des petits pots.

Maintenez une tétée si cela vous convient et votre bébé.

Offrez beaucoup de câlins et d’affection pendant cette transition.

J’ai allaité mes trois enfants, et chacun a réagi différemment au sevrage. Cependant, avec patience et amour, nous avons tous réussi à passer ce cap.