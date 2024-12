Le plaisir simple d’un cake oignons lardons : recette facile et économique pour gourmands économes

Le cake aux oignons et lardons est une recette délicieuse, idéale pour tous ceux qui cherchent un plat simple et économique.

Introduction à la recette #

Préparé avec des ingrédients basiques, ce cake est parfait pour un dîner en famille ou un pique-nique.

Peu coûteux et facile à réaliser, il promet de satisfaire les papilles sans nécessiter des heures de préparation. Nous allons découvrir ensemble comment préparer ce plat savoureux.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce cake, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples : 2 œufs, 100 g de farine, 80 ml de lait, 1 cuillère à soupe de levure, 75g de gruyère râpé, 75 g d’oignons, 125 g de lardons, et 1 cuillère à soupe de crème fraîche. Sel et poivre selon votre goût.

Chaque ingrédient a été choisi pour sa capacité à fusionner harmonieusement avec les autres, créant ainsi une texture moelleuse et un goût riche en saveurs.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 200 degrés. Épluchez les oignons et faites-les revenir avec les lardons dans une sauteuse à feu doux. Ajoutez la crème fraîche, mélangez, puis éteignez le feu et laissez refroidir.

Dans un saladier, mélangez les œufs avec la farine, le lait chaud, la levure et le fromage râpé. Intégrez ensuite le mélange d’oignons et de lardons à la crème. Versez le tout dans un moule à cake et cuisez au four à 180 degrés pendant 45 minutes.

Conseils pour un cake parfait #

Pour garantir la réussite de votre cake, assurez-vous que tous les ingrédients sont à température ambiante avant de commencer. Cela aide à obtenir une meilleure fusion des saveurs et une cuisson uniforme.

N’hésitez pas à ajouter une touche personnelle en incorporant des herbes comme du thym ou du romarin, pour un goût encore plus riche.

Un cake aux oignons et lardons n’est pas seulement un plat délicieux mais aussi une excellente façon de se régaler à petit prix. Avec cette recette, le plaisir de bien manger devient accessible à tous.

Préchauffez bien votre four avant de commencer.

Faites revenir oignons et lardons jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Laissez reposer la préparation hors du feu avant l’ajout aux autres ingrédients.