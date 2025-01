Gardez le plaisir de la raclette sans les regrets avec ces conseils nutritionnels

Une raclette, mais en version légère #

Cependant, elle est souvent associée à une consommation calorique élevée. Heureusement, il est possible d’en profiter sans mettre de côté vos objectifs de santé grâce à des alternatives plus légères.

Une nutritionniste recommande d’opter pour des tranches fines de fromage et de privilégier les charcuteries maigres comme le jambon blanc ou la viande des Grisons. Ces choix aident à contrôler l’apport calorique tout en savourant chaque bouchée.

Les accompagnements qui changent tout #

Les traditionnelles pommes de terre peuvent être remplacées par des légumes plus légers comme le chou-fleur, cuit à la vapeur pour conserver ses nutriments. Ajouter une variété de crudités telles que des carottes râpées ou des cornichons peut également augmenter le volume de votre assiette sans trop ajouter de calories.

Il est également conseillé d’intégrer des légumes cuits comme le brocoli ou des champignons pour compléter le repas. Ces légumes sont non seulement savoureux mais aident aussi à vous sentir rassasié plus longtemps.

Terminez sur une note sucrée #

Plutôt que de succomber à des desserts lourds et sucrés, pourquoi ne pas conclure votre repas avec une légère salade de fruits frais ? Cette option permet de satisfaire votre désir de sucre sans excès de calories.

Les fruits, riches en fibres et en vitamines, sont le moyen parfait de finir un repas copieux tout en restant dans une optique de repas équilibré et sain.

Les conseils d’une experte #

Camille Guyon, diététicienne, souligne l’importance de ne pas se priver complètement de ce que l’on aime. Elle explique que pour maintenir une alimentation équilibrée sur le long terme, il est crucial de s’accorder de temps en temps des plaisirs.

« Il est indispensable de se faire plaisir de temps en temps pour maigrir sur le long-terme. »

En respectant des portions contrôlées et en faisant des choix plus sains, il est tout à fait possible de profiter de la raclette sans regret.

Choisissez des tranches fines de fromage.

Optez pour des charcuteries maigres et riches en protéines.

Remplacez les pommes de terre par des alternatives plus légères comme le chou-fleur.

Incluez une grande variété de crudités et de légumes cuits.

Terminez le repas avec une salade de fruits frais pour la douceur.