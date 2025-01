Cultivez ces variétés de salades pour un hiver plein de fraîcheur et de saveurs

La mâche et la chicorée, deux salades robustes et faciles à cultiver, sont parfaites pour les jardins d'hiver.

Les indispensables du jardin d’hiver : mâche et chicorée #

Leur résilience aux basses températures en fait des choix idéaux pour les jardiniers cherchant à prolonger la saison des récoltes.

Que vous plantiez la mâche, qui résiste jusqu’à -15°C, ou la chicorée, avec sa belle amertume et sa texture croquante, vous pouvez compter sur ces variétés pour enrichir votre table durant les mois froids.

La laitue d’hiver, une tendresse inattendue sous le froid #

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, certaines variétés de laitue survivent très bien au froid. Ces types spécifiques, comme la ‘Rouge d’hiver’ et la ‘Val d’Orge’, apportent douceur et une note sucrée à vos plats hivernaux.

En les protégeant avec un voile lors des nuits les plus gelées, ces laitues continuent à pousser vigoureusement, offrant une récolte continue et savoureuse.

Roquette et claytone : des saveurs piquantes pour l’hiver #

La roquette et la claytone sont deux salades qui apportent une explosion de saveurs, même en plein hiver. Leur capacité à pousser sous des températures basses en fait des ajouts précieux à tout potager hivernal.

La roquette, avec son goût poivré, et la claytone, riche en vitamines et juteuse, ne se contentent pas de survivre au froid ; elles prospèrent, ajoutant vitalité et couleur à vos salades.

Conseils pour un potager d’hiver réussi #

Pour que ces variétés de salades s’épanouissent, il est crucial de préparer correctement le sol avec du compost bien mûr et de protéger les plantes avec des voiles d’hivernage pendant les nuits froides.

Préparation du sol avec compost

Utilisation de voiles d’hivernage pour protéger les plantes

Arrosage modéré adapté aux conditions hivernales

En suivant ces pratiques, vous assurerez une croissance saine et robuste de vos salades tout au long de l’hiver.

Cultiver son propre potager en hiver n’est pas seulement gratifiant ; c’est une démarche vers une alimentation durable et responsable.