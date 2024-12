Charge électrique insoupçonnée : cet appareil éteint mais toujours actif sur votre facture

Comment un appareil éteint peut coûter cher #

Cette consommation dite « vampirique » peut considérablement augmenter votre facture d’électricité sans que vous ne le réalisiez.

Prendre conscience de ces coûts cachés est le premier pas vers des économies significatives. Identifier ces appareils est crucial pour gérer efficacement sa consommation énergétique.

La smart TV, un vampire énergétique #

Un des plus grands coupables de cette consommation fantôme est la Smart TV. Ces télévisions connectées utilisent entre 0,5 et 3 watts même lorsqu’elles sont éteintes. Ce chiffre peut sembler faible, mais il s’additionne rapidement sur l’année.

Les Smart TVs effectuent des mises à jour et maintiennent des connexions réseau même en mode veille. Ce processus contribue à une part non négligeable de la consommation totale d’énergie de l’appareil.

Réduire efficacement sa consommation #

Débrancher les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés est une méthode simple mais efficace pour réduire la consommation d’énergie. Cela est particulièrement vrai pour les appareils avec des fonctions de connectivité internet comme les Smart TVs.

En rompant la connexion internet, ces appareils ne peuvent plus réaliser d’opérations en arrière-plan, réduisant ainsi leur consommation énergétique.

Autres appareils à surveiller #

Il n’y a pas que les Smart TVs qui consomment de l’énergie en mode veille. D’autres appareils, comme les consoles de jeux, les chargeurs de téléphones et les ordinateurs, ont également des coûts énergétiques cachés.

Prendre l’habitude de débrancher ces appareils peut vous aider à contrôler votre consommation d’énergie et à réduire votre facture électrique.

Smart TV

Consoles de jeux

Chargeurs de smartphone

Ordinateurs

« En prenant des mesures simples comme débrancher les appareils, nous pouvons tous contribuer à réduire notre empreinte énergétique. » – Expert en énergie.